Запорожская область под обстрелами: 332 удара за сутки, повреждены дома и авто

В течение суток 19 июня оккупанты нанесли 332 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По его словам, враг, в частности, совершил 9 авиационных обстрелов Гуляйполя, Зализничного, Щербаков, Новоданиловки, Староукраинки и Чаривного. Кроме того:

201 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Новояковлевку, Степногорск, Лобковое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное;

7 обстрелов из РСЗО накрыли Лобковое, Гуляйполе, Малую Токмачку, Щербаки и Новоданиловку;

115 артударов нанесено по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

"Поступило 17 сообщений о повреждении частных домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры", - написал Федоров.

Напомним

Сутками ранее российские войска нанесли 410 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего один человек получил ранения. Были повреждены частные дома, квартиры, автомобили и объекты инфраструктуры.

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