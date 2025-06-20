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Запорожская область под обстрелами: 332 удара за сутки, повреждены дома и авто

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Оккупанты нанесли 332 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области 19 июня. Атаки включали авиаобстрелы, атаки БпЛА, обстрелы из РСЗО и артиллерийские удары. Поступило 17 сообщений о повреждении домов, квартир и инфраструктуры.

Запорожская область под обстрелами: 332 удара за сутки, повреждены дома и авто

В течение суток 19 июня оккупанты нанесли 332 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН

Детали

По его словам, враг, в частности, совершил 9 авиационных обстрелов Гуляйполя, Зализничного, Щербаков, Новоданиловки, Староукраинки и Чаривного. Кроме того:

  • 201 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Новояковлевку, Степногорск, Лобковое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное;
    • 7 обстрелов из РСЗО накрыли Лобковое, Гуляйполе, Малую Токмачку, Щербаки и Новоданиловку;
      • 115 артударов нанесено по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

        "Поступило 17 сообщений о повреждении частных домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры", - написал Федоров.

        Напомним

        Сутками ранее российские войска нанесли 410 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего один человек получил ранения. Были повреждены частные дома, квартиры, автомобили и объекты инфраструктуры.

        13 вражеских БпЛА атаковали Запорожье: последствия разрушительные (видео)18.06.25, 06:39 • 26556 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        Война
        Запорожская область
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