Войска РФ ранили беременную женщину в Запорожской области

Россияне ударили по Запорожской области и ранили мирную жительницу. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Беременная женщина ранена в результате вражеской атаки на Запорожский район - написал Федоров.

Он добавил, что женщину госпитализировали с минно-взрывной травмой конечностей и живота, ей оказывают всю необходимую помощь.

Напомним

Оккупанты нанесли 332 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области 19 июня. Атаки включали авиаобстрелы, атаки БПЛА, обстрелы из РСЗО и артиллерийские удары. Поступило 17 сообщений о повреждении домов, квартир и инфраструктуры.