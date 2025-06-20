Войска РФ ранили беременную женщину в Запорожской области
Киев • УНН
29 мая 2024 года в Запорожской области российские войска нанесли удар, в результате которого ранена беременная женщина. Она была госпитализирована с минно-взрывной травмой конечностей и живота.
Россияне ударили по Запорожской области и ранили мирную жительницу. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Беременная женщина ранена в результате вражеской атаки на Запорожский район
Он добавил, что женщину госпитализировали с минно-взрывной травмой конечностей и живота, ей оказывают всю необходимую помощь.
Напомним
Оккупанты нанесли 332 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области 19 июня. Атаки включали авиаобстрелы, атаки БПЛА, обстрелы из РСЗО и артиллерийские удары. Поступило 17 сообщений о повреждении домов, квартир и инфраструктуры.