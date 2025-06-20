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Войска РФ ранили беременную женщину в Запорожской области

Киев • УНН

 • 702 просмотра

29 мая 2024 года в Запорожской области российские войска нанесли удар, в результате которого ранена беременная женщина. Она была госпитализирована с минно-взрывной травмой конечностей и живота.

Войска РФ ранили беременную женщину в Запорожской области

Россияне ударили по Запорожской области и ранили мирную жительницу. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Беременная женщина ранена в результате вражеской атаки на Запорожский район

- написал Федоров.

Он добавил, что женщину госпитализировали с минно-взрывной травмой конечностей и живота, ей оказывают всю необходимую помощь.

Напомним

Оккупанты нанесли 332 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области 19 июня. Атаки включали авиаобстрелы, атаки БПЛА, обстрелы из РСЗО и артиллерийские удары. Поступило 17 сообщений о повреждении домов, квартир и инфраструктуры.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Запорожская область
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