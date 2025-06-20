Армия РФ атаковала "Ланцетом" многоэтажку в Сумах: пострадала женщина

В пятницу, 20 июня российская армия атаковала многоэтажку в Сумах ударным дроном "Ланцет". В результате вражеского обстрела пострадала женщина. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы главы Сумской областной военной администрации (ОВА) Олега Григорова<210> и и.о. мэра Сум Артема Кобзаря.

Детали

"Есть попадание "Ланцета" в многоквартирный дом. В результате пострадала одна женщина", - отметил Кобзарь.

Пострадавшая – 75-летняя женщина, которая на момент атаки находилась дома. Она получила осколочные ранения - сообщил Олег Григоров.

По его словам, в результате атаки вражеского БпЛА повреждены кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных жилых домах

"Угроза вражеских беспилотников остается актуальной. Прошу жителей Сумщины не пренебрегать сигналами тревоги и находиться в безопасных местах", - добавил Григоров.

Напомним

Россия планирует продолжать террор украинских городов роевыми атаками дронов и сопровождать это информационной кампанией. Враг намерен распространять нарративы об открытости к переговорам для международной аудитории и о неспособности Украины защититься для внутренней.

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