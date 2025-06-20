Армия РФ атаковала "Ланцетом" многоэтажку в Сумах: пострадала женщина
Киев • УНН
20 июня российская армия атаковала многоэтажку в Сумах ударным дроном "Ланцет", пострадала 75-летняя женщина. Повреждены кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных домах.
В пятницу, 20 июня российская армия атаковала многоэтажку в Сумах ударным дроном "Ланцет". В результате вражеского обстрела пострадала женщина. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы главы Сумской областной военной администрации (ОВА) Олега Григорова<210> и и.о. мэра Сум Артема Кобзаря.
Детали
"Есть попадание "Ланцета" в многоквартирный дом. В результате пострадала одна женщина", - отметил Кобзарь.
Пострадавшая – 75-летняя женщина, которая на момент атаки находилась дома. Она получила осколочные ранения
По его словам, в результате атаки вражеского БпЛА повреждены кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных жилых домах
"Угроза вражеских беспилотников остается актуальной. Прошу жителей Сумщины не пренебрегать сигналами тревоги и находиться в безопасных местах", - добавил Григоров.
Напомним
Россия планирует продолжать террор украинских городов роевыми атаками дронов и сопровождать это информационной кампанией. Враг намерен распространять нарративы об открытости к переговорам для международной аудитории и о неспособности Украины защититься для внутренней.
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