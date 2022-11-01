россия могла перебросить в беларусь ракеты "Кинжал": британская разведка назвала цель
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. россия, вероятно, перебросила на территорию белорусские самолеты-истребители МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.
Детали
Британская разведка опубликовала фото с двумя самолетами-истребители МиГ-31К, которые, вероятно, размещены на белорусском аэродроме Мачулиши, и большим контейнером в защитной земляной насыпи.
"Вероятно, контейнер связан с баллистической ракетой воздушного запуска AS-24 KILLJOY ("Кинжал" – ред.), крупногабаритного боеприпаса, для переноски которого приспособлен вариант МиГ-31К", – говорится в сообщении.
Как отметили, россия использует этот тип ракет с 2018 года, но ранее не размещала его в беларуси. Страна-агрессор иногда применяла это оружие во время войны в Украине, но ее запасы, вероятно, очень ограничены, считают в Минобороны Великобритании.
"Вероятно, ракеты развернули для того, чтобы отправить сообщение Западу и изобразить беларусь как все большего соучастника войны", – добавили в британской разведке.
Последнее обновление разведки обороны о ситуации в Украине - 1 ноября 2022 года
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