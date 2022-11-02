У білорусі помітили три російських літаки, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинжал"

Цитата



"У мачулищах (білорусь) продовжують перебувати три МіГ-31К вкс рф (повітряно-космічні сили російської федерації - ред.) та ракетні контейнери. На фото видно три надзвукові винищувачі-перехоплювачі Міг-31К, які можуть нести на собі гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинжал", які здатні запускати їх на відстані 2 000 км", - ідеться у повідомленні.

Окрім цього, можна побачити кілька ракетних контейнерів, саме в них можуть зберігатися ракети "Кинжал".

Довідка

Х-47м "Кинжал" – гіперзвукова аеробалістична ракета. Її швидкість після скидання перевищує швидкість звуку в 10 разів. Здатна маневрувати на всій траєкторії польоту, а також вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні кораблі.

Носіями таких ракет є винищувачі-перехоплювачі МіГ-31к. росія характеризує ракети "Кинжал" як гіперзвукові. Однак, по суті, це прироблена до літака ракета "Іскандер", наголошували військові експерти.

Доповнення

Раніше британська розвідка повідомляла, що росія, ймовірно, перекинула на територію білорусі літаки-винищувачі МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинжал".

За словами начальника ГУР МО України генерал-майор Кирила Буданова, на території білорусі перебуває близько 4300 російських військовослужбовців. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, і більшість – близько 80% угруповання – це мобілізований персонал.