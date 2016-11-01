В Беларуси обнародовали переговоры экипажа "Белавиа" с украинской стороной

Согласно с обнародованным разговором, украинский диспетчер требовал вернуться на аэродром "Жуляны" и отметил, что за невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват.

"Белавиа-840, поступило указание: вам надо, необходимо вернуться на аэродром вылета" Жуляны ". За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват ", - говорится в обнародованном разговоре.

Украинский диспетчер сообщил, что информацию о необходимости возвращения передал "Украэроцентр". Позже на связь вышел руководитель полетов и сообщил, что такая информация поступила от военного руководства Украины.

Напомним, 21 октября самолет "Боинг 737-800" белорусской авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту "Жуляны" - Минск, был задержан по требованию украинской стороны.

В Службе безопасности Украины сообщили, что самолет вернули из-за того, что была получена информация об иностранном гражданине и возможной угрозе национальной безопасности. На момент получения информации иностранец уже находился на борту авиакомпании "Белавиа", который готовился выполнить рейс в Минск.

Также отметим, в МИД Беларуси вручили ноту поверенному в делах Украины о принудительном возвращении самолета.