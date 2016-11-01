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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У Білорусі оприлюднили переговори екіпажу “Бєлавіа” з українською стороною

У Білорусі оприлюднили переговори екіпажу “Бєлавіа” з українською стороною

Київ • УНН

 • 20965 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Білорусі оприлюднили розшифровану розмову екіпажу літака “Бєлавіа” з українським диспетчером, який вимагав повернути літак на аеродром “Жуляни”, передає УНН з посиланням на “Білорусь сьогодні”.

Згідно з оприлюдненою розмовою, український диспетчер вимагав повернутися на аеродром “Жуляни” та зазначив, що за невиконання буде піднята бойова авіація на перехоплення.

“Бєлавіа-840, надійшла вказівка: вам треба, необхідно повернутися на аеродром вильоту „Жуляни“. За невиконання буде піднята бойова авіація на перехоплення”, — йдеться в оприлюдненій розмові.

Український диспетчер повідомив, що інформацію про необхідність повренення передав “Украероцентр”. Пізніше на зв’язок вийшов керівник польотів і повідомив, що така інформація надійшла від військового керівництва України.

Нагадаємо, 21 жовтня літак “Боїнг 737-800” білоруської авіакомпанії “Бєлавіа”, що виконував рейс за маршрутом “Жуляни” — Мінськ, був затриманий на вимогу української сторони.

У Службі безпеки України повідомили, що літак повернули через те, що була отримана інформацію про іноземного громадянина та можливу загрозу національній безпеці. На момент отримання інформації іноземець вже перебував на борту авіакомпанії “Белавіа”, що готувався виконати рейс до Мінська.

Також зазначимо, у МЗС Білорусі вручили ноту повіреному у справах України щодо примусового повернення літака.

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