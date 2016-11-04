В Беларуси обнародовали аудиозапись разговора экипажа "Белавиа" с украинской стороной

Обнародованная аудиозапись разговора экипажа "Белавиа" с украинской стороной соответствует ранее обнародованному расшифрованному разговору.

Напомним, 1 ноября в Беларуси обнародовали расшифрованный разговор экипажа самолета "Белавиа" с украинским диспетчером, который требовал вернуть самолет на аэродром "Жуляны".

Согласно обнародованному разговору, украинский диспетчер требовал вернуться на аэродром "Жуляны" и отметил, что за невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват.

Как сообщал УНН, 21 октября самолет "Боинг 737-800" белорусской авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту "Жуляны" - Минск, был задержан по требованию украинской стороны.

В Службе безопасности Украины сообщили, что самолет вернули из-за того, что была получена информация об иностранном гражданине и возможной угрозе национальной безопасности. На момент получения информации иностранец уже находился на борту авиакомпании "Белавиа", который готовился выполнить рейс в Минск.