У Білорусі оприлюднили аудіозапис розмови екіпажу "Бєлавіа" з українською стороною
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У мережі Інтернет з'явився аудіозапис розмови екіпажу "Бєлавіа" з українським диспетчером. Відповідне відео оприлюднила "АТН новини Білорусі і світу", передає УНН.
Оприлюднений аудіозапис розмови екіпажу "Бєлавіа" з українською стороною відповідає раніше оприлюдненій розшифрованій розмові.
Нагадаємо, 1 листопада у Білорусі оприлюднили розшифровану розмову екіпажу літака “Бєлавіа” з українським диспетчером, який вимагав повернути літак на аеродром “Жуляни”.
Згідно з оприлюдненою розмовою, український диспетчер вимагав повернутися на аеродром “Жуляни” та зазначив, що за невиконання буде піднята бойова авіація на перехоплення.
Як повідомляв УНН, 21 жовтня літак “Боїнг 737-800” білоруської авіакомпанії “Бєлавіа”, що виконував рейс за маршрутом “Жуляни” — Мінськ, був затриманий на вимогу української сторони.
У Службі безпеки України повідомили, що літак повернули через те, що була отримана інформацію про іноземного громадянина та можливу загрозу національній безпеці. На момент отримання інформації іноземець вже перебував на борту авіакомпанії “Белавіа”, що готувався виконати рейс до Мінська.