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В беларуси объявили о завершении мер по проверке боевой готовности своих вооруженных сил

В беларуси объявили о завершении мер по проверке боевой готовности своих вооруженных сил

Киев • УНН

 • 376643 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Подразделения вооруженных сил беларуси приступили к плановым занятиям по боевой подготовке, завершив мероприятия по проверке боевой готовности. Об этом сообщает министерство обороны республики беларусь, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в вооруженных силах рб завершились мероприятия по проверке боевой готовности.

"В вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством государственного секретаря совета безопасности александра вольфовича по поручению... лукашенко", - отмечается в сообщении.

"Подразделения вооруженных сил, привлекаемые к выполнению задач проверки боевой готовности войск, проводимой... по поручению... лукашенко, приступили к плановым занятиям по боевой подготовке", - указали в мо рб.

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Дополнение

госсекретарь совбеза беларуси александр вольфович государственным пропагандистским СМИ заявлял, что командование рб держит объединение и воинские части вооруженных сил в постоянной готовности.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что Силы обороны Украины следят за внезапной проверкой боевой готовности белорусской армии.

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