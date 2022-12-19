У білорусі оголосили про завершення заходів з перевірки бойової готовності своїх збройних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Підрозділи збройних сил білорусі розпочали планові заняття з бойової підготовки, завершивши заходи щодо перевірки бойової готовності. Про це повідомляє міністерство оборони республіки білорусь, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, у збройних силах рб завершилися заходи щодо перевірки бойової готовності.
"У збройних силах завершилися заходи щодо перевірки бойової готовності, які проводяться під керівництвом державного секретаря ради безпеки олександра вольфовича за дорученням... лукашенка", - наголошується в повідомленні.
"Підрозділи збройних сил, що залучаються до виконання завдань перевірки бойової готовності військ, що проводиться... за дорученням... лукашенка, приступили до планових занять з бойової підготовки", - вказали в мо рб.
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Доповнення
держсекретар радбезу білорусі олександр вольфович державним пропагандистським ЗМІ заявляв, що командування рб тримає об'єднання та військові частини збройних сил у постійній готовності.
Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що Сили оборони України стежать за раптовою перевіркою бойової готовності білоруської армії.