Беларусь держит в готовности боевые объединения и воинские части
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович государственным пропагандистским СМИ заявил, что командование РБ держит объединение и воинские части вооруженных сил в постоянной готовности, пишет УНН.
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В своем заявлении Вольфович заявил, что США военно оснащает Украину, тем самым создает опасность для Беларуси. По его мнению, так НАТО хочет подступиться к границам РБ.
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“Вот вокруг Беларуси создаются вот такие группировки, вооружаются наши соседи, милитаризируются наши соседи и это вызывает определенные вызовы и опасность для национальной опасности нашей страны”, — сказал госсекретарь Совбеза.
В своем заявлении, он назвал народ Польши “дружественным” и одновременно рассказал, как в портах поляков выгрузились 100 боевых танков, гаубиц и другого военного вооружение.
Учитывая такие заявления, командование РБ держит объединение и воинские части вооруженных сил в постоянной готовности для якобы нападения НАТО.
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