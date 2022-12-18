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Беларусь держит в готовности боевые объединения и воинские части

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович государственным пропагандистским СМИ заявил, что командование РБ держит объединение и воинские части вооруженных сил  в постоянной готовности, пишет УНН.

Детали

В своем заявлении Вольфович заявил, что США военно оснащает Украину, тем самым создает опасность для Беларуси. По его мнению, так НАТО хочет подступиться к границам РБ.

Цитата

“Вот вокруг Беларуси создаются вот такие группировки, вооружаются наши соседи, милитаризируются наши соседи и это вызывает определенные вызовы и опасность для национальной опасности нашей страны”, — сказал госсекретарь Совбеза.

В своем заявлении, он назвал народ Польши “дружественным” и одновременно рассказал, как в портах поляков выгрузились 100 боевых танков, гаубиц и другого военного вооружение.

Учитывая такие заявления, командование РБ держит объединение и воинские части вооруженных сил в постоянной готовности для якобы нападения НАТО.

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