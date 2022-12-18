Білорусь тримає в готовності бойові об'єднання та військові частини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович державним пропагандистським ЗМІ заявив, що командування РБ тримає об'єднання та військові частини збройних сил у постійній готовності, пише УНН.
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У своїй заяві Вольфович заявив, що США військово оснащує Україну, тим самим створює небезпеку для Білорусі. На його думку, так НАТО хоче підступитися до кордонів РБ.
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“Ось навколо Білорусі створюються ось такі угрупування, озброюються наші сусіди, мілітаризуються наші сусіди і це викликає певні виклики та небезпеку для національної небезпеки нашої країни”, — сказав держсекретар Радбезу.
У своїй заяві, він назвав народ Польщі “дружнім” і водночас розповів, як у портах поляків вигрузилися 100 бойових танків, гаубиць та іншого військового озброєння.
З огляду на такі заяви, командування РБ тримає об’єднання та військові частини збройних сил у постійній готовності для нібито нападу НАТО.
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Росія перекинула в Білорусь ще не менше 50 автомобілів Урал, які можуть призначатися для військових РФ, які знаходяться на полігоні “Осиповський”.