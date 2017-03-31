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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78022 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111314 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169569 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124687 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121806 просмотра

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В Беларуси возмутились заявлением министра энергетики России о газе

В Беларуси возмутились заявлением министра энергетики России о газе

Киев  •  УНН

 • 25231 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Беларуси назвали "неконструктивным" заявление министра энергетики Российской Федерации Александра Новака о неготовности Минска погасить так называемый "газовый долг", передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

 

"Вчера (30 марта - ред.) в ряде СМИ была опубликована информация с заявлениями министра энергетики РФ Александра Новака по итогам переговоров премьер-министров России и Беларуси. В частности, О.Новак отметил недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору. В связи с этим считаем неконструктивным заявление министра, не соответствующим тому, что на самом деле обсуждался на встрече", - подчеркнул пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сичевич.

При этом, Минск выразил заинтересованность в скорейшем решении существующих недоразумений.

"Белорусская сторона настаивает на безусловном выполнении подписанного в ноябре 2011 года межправительственного соглашения по ценообразованию на газ и сопутствующей нормативно-правовой базы, или на согласовании сторонами взаимоприемлемых изменений к названному договору", - добавил Владислав Сычевич.

Также Беларусь не признает наличие задолженности перед Российской Федерацией за полученное "голубое" топливо.

"Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, белорусская сторона не рассматривает эти средства как долг", - подчеркнул Владислав Сичевич.

Напомним, что 30 марта министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Минск не готов оплатить задолженность за поставленный Москвой газ, которая превышает 700 млн. долл. США.

Спор Москвы и Минска по поводу поставок нефти и газа возникл в январе 2016 года. Тогда Беларусь потребовала снизить стоимость газа и в одностороннем порядке начала платить меньше. В свою очередь Россия увязала этот вопрос с поставками нефти, сократив их из обещанных 5,3 млн. тонн в квартал до 3 млн. тонн. По состоянию на февраль 2017 года оспариваемая сумма превысила полмиллиарда долларов США.

Как сообщал УНН 29 марта, президент Беларуси А.Лукашенко обсудит с президентом России В.Путиным "единый рынок без дискриминации".

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