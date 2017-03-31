У Білорусі обурились заявою міністра енергетики Росії про газ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Білорусі назвали "неконструктивною" заяву міністра енергетики Російської Федерації Олександра Новака щодо неготовності Мінська погасити так званий "газовий борг", передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
"Вчора (30 березня - ред.) у низці ЗМІ була опублікована інформація із заявами міністра енергетики РФ Олександра Новака за підсумками переговорів прем'єр-міністрів Росії та Білорусі. Зокрема, пан Новак зазначив недостатньо конструктивну позицію Мінська по газовій суперечці. У цьому зв'язку вважаємо неконструктивною заяву міністра, яке не відповідає тому, що насправді обговорювалось на зустрічі, - підкреслив прес-секретар прем'єр-міністра Білорусі Владислав Сичевич.
При цьому, Мінськ висловив зацікавленість у якнайшвидшому вирішенні поточних непорозумінь.
"Білоруська сторона наполягає на безумовному виконанні підписаної в листопаді 2011 року міжурядової угоди щодо ціноутворення на газ і супутньої нормативно-правової бази, або на узгодженні сторонами взаємоприйнятних змін у названій угоді", - додав Владислав Сычевич.
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"Що стосується заяв глави Міненерго Олександра Новака про неготовність Білорусі погасити так званий борг перед Росією за газ, білоруська сторона не розглядає ці кошти як боргу", - підкреслив Владислав Сичевич.
Нагадаємо, що 30 березня міністр енергетики Росії Олександр Новак повідомив, що Мінськ не готовий сплатити заборгованість за поставлений Москвою газ, яка перевищує 700 млн. доларів США.
Суперечка Москви і Мінська з приводу поставок нафти і газу виникла у січні 2016 року. Тоді Білорусь зажадала знизити вартість газу і в односторонньому порядку почала платити менше. У свою чергу Росія пов'язала це питання з поставками нафти, скоротивши їх з обіцяних 5,3 млн. тонн в квартал до 3 млн. тонн. Станом на лютий 2017 року оскаржувана сума перевищила півмільярда доларів США.
Як повідомляв УНН 29 березня, президент Білорусі О.Лукашенко поговорить із президентом Росії В.Путіним про "єдиний ринок без дискримінації".