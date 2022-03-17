В Беларуси на Арестовича завели уголовное дело за "призывы к совершению актов терроризма"

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"Советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович выпустил видеообращение, в котором призвал белорусов и украинцев помешать российским войскам перемещать технику по железной дороге. Уже за три часа в Беларуси на него завели уголовное дело за "призывы к совершению актов терроризма", - говорится в сообщении.

Детали

Впоследствии, чиновник дал ответ на своей странице в Instagram.

"Нынешнему режиму в Беларуси давно дал оценку белорусский народ. И я его (народ) понимаю.

Я сказал - "только те пути, по которым движутся русские войска". И прямо добавил - не трогайте остальные. Это призыв к акту войны, а не к терроризму.

А между прочим, Беларусь принимает участие в военной агрессии против Украины, предоставляя свою территорию, военную и гражданскую инфраструктуру российским войскам, которые совершают многочисленные преступления против Украины, а со вчерашнего дня, с квалификацией Международного суда ООН - геноцид украинского народа.

Таким образом, мои призывы являются абсолютно законными с точки зрения международного права", - заявил Советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

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