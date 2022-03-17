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У Білорусі на Арестовича завели кримінальну справу за "заклики до вчинення актів тероризму"

У Білорусі на Арестовича завели кримінальну справу за "заклики до вчинення актів тероризму"

Київ • УНН

 • 118653 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Білорусі на радника Офісу Президента України Олексія Арестовича завели кримінальну справу за "заклики до вчинення актів тероризму". Про це повідомляє The village belarus у своєму Instagram, пише УНН.

Цитата

"Радник Офісу Президента України Олексій Арестович випустив відеозвернення, в якому закликав білорусів та українців завадити російським військам переміщати техніку залізницею. Вже за три години у Білорусі на нього завели кримінальну справу за "заклики до вчинення актів тероризму", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Згодом, чиновник дав відповідь на своїй сторінці в Instagram.

"Нинішньому режиму в Білорусі давно дав оцінку білоруський народ. І я його (народ) розумію...

Я сказав - "тільки ті шляхи, якими рухаються російські війська". І прямо додав - не чіпайте решту. Це заклик до акту війни, а не до тероризму.

А між іншим, Білорусь бере участь у військовій агресії проти України, надаючи свою територію, військову та цивільну інфраструктуру російським військам, які вчиняють численні злочини проти України, а відучора, за кваліфікацією Міжнародного суду ООН – геноцид українського народу.

Таким чином, мої заклики є абсолютно законними з погляду міжнародного права", - заявив Радник Офісу Президента України Олексій Арестович.

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Допис, поширений The Village Беларусь (@thevillagebelarus)

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Допис, поширений Alexey Arestovich (@alexey.arestovich)

 

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