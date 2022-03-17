У Білорусі на Арестовича завели кримінальну справу за "заклики до вчинення актів тероризму"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Білорусі на радника Офісу Президента України Олексія Арестовича завели кримінальну справу за "заклики до вчинення актів тероризму". Про це повідомляє The village belarus у своєму Instagram, пише УНН.
Цитата
"Радник Офісу Президента України Олексій Арестович випустив відеозвернення, в якому закликав білорусів та українців завадити російським військам переміщати техніку залізницею. Вже за три години у Білорусі на нього завели кримінальну справу за "заклики до вчинення актів тероризму", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Згодом, чиновник дав відповідь на своїй сторінці в Instagram.
"Нинішньому режиму в Білорусі давно дав оцінку білоруський народ. І я його (народ) розумію...
Я сказав - "тільки ті шляхи, якими рухаються російські війська". І прямо додав - не чіпайте решту. Це заклик до акту війни, а не до тероризму.
А між іншим, Білорусь бере участь у військовій агресії проти України, надаючи свою територію, військову та цивільну інфраструктуру російським військам, які вчиняють численні злочини проти України, а відучора, за кваліфікацією Міжнародного суду ООН – геноцид українського народу.
Таким чином, мої заклики є абсолютно законними з погляду міжнародного права", - заявив Радник Офісу Президента України Олексій Арестович.