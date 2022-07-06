В Белом доме выпустили в продажу коллекционные монеты "Остров Змеиный"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Белый дом выпустил в продажу коллекционные монеты с “Островом Змеиным”, посвященные сопротивлению украинской армии в боях за остров. Отправка начнется 30 сентября, сделать предзаказ можно уже сейчас. Продажа стартовала на сайте сувенирного магазина Белого дома, пишет УНН.
Детали
Монета имеет сертификат подлинности с серийным номером, а также бархатный презентационный футляр с золотой президентской печатью.
Стоимость сувенира — 100 дол. 20% дохода от его продажи обещают направить на помощь украинским женщинам и детям. Доставка в Украину и страны НАТО — бесплатна.
Монета принадлежит к коллекции «Глобальные исторические моменты американского и всемирного президентства».
В описании указана история захвата россией острова Змеиного и украинских моряков, а также упоминается уже знаменитая на весь мир фраза одного из защитников острова о направлении движения российского военного корабля.
Напомним
30 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров.
Впоследствии минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как ВСУ выбивали оккупантов со Змеиного.