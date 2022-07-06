У Білому домі випустили у продаж колекційні монети "Острів Зміїний"

Деталі

Монета має сертифікат автентичності з серійним номером, а також оксамитовий презентаційний футляр з золотою президентською печаткою.

Вартість сувеніру — 100 дол. 20% прибутку від його продажу обіцяють спрямувати на допомогу українським жінкам та дітям. Доставка в Україну та країни НАТО — безплатна.

Монета належить до колекції «Глобальні історичні моменти американського та всесвітнього президентства».

В описі вказана історія захоплення росією острова Зміїного та українських моряків, а також згадується вже знаменита на увесь світ фраза одного з захисників острова про напрям руху російського воєнного корабля.

Нагадаємо

30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.

Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як ЗСУ вибивали окупантів зі Зміїного.