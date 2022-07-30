В Белом доме говорят, что готовят очередной пакет военной помощи.

Детали

По словам Кирби, новый пакет военной помощи будет объявлен «очень скоро», однако не сказал, что войдет в его состав.

Цитата

«Я пока не хочу просматривать, что в пакете. Но считаю, что в общем можно ожидать, что вы увидите вещи, соответствующие тем видам помощи в сфере безопасности, которые вы видели в прошлом», — сказал он.

Будущий пакет, 17-й подобный транш, увеличит обязательство США перед Украиной на сумму более 8 миллиардов долларов с начала войны в конце февраля.

Напомним

Правительство Украины ожидает привлечения еще 450 млн долларов в кредит от правительства Канады.