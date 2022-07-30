У Білому домі говорять, що готують черговий пакет військової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі анонсував оголошення нового пакету військової допомоги Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Cnbc.
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За словами Кірбі, новий пакет військової допомоги буде оголошений «дуже скоро», проте не сказав, що увійде до його складу.
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«Я поки що не хочу переглядати, що в пакеті. Але вважаю, що загалом можна очікувати, що ви побачите речі, які відповідають тим видам допомоги у сфері безпеки, які ви бачили в минулому», — сказав він.
Майбутній пакет, 17-й подібний транш, збільшить зобов’язання США перед Україною на суму понад 8 мільярдів доларів з початку війни наприкінці лютого.
Нагадаємо
Уряд України очікує залучення ще 450 млн доларів у кредит від уряду Канади.