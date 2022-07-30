У Білому домі говорять, що готують черговий пакет військової допомоги Україні

Деталі

За словами Кірбі, новий пакет військової допомоги буде оголошений «дуже скоро», проте не сказав, що увійде до його складу.

Цитата

«Я поки що не хочу переглядати, що в пакеті. Але вважаю, що загалом можна очікувати, що ви побачите речі, які відповідають тим видам допомоги у сфері безпеки, які ви бачили в минулому», — сказав він.

Майбутній пакет, 17-й подібний транш, збільшить зобов’язання США перед Україною на суму понад 8 мільярдів доларів з початку війни наприкінці лютого.

Нагадаємо

Уряд України очікує залучення ще 450 млн доларів у кредит від уряду Канади.