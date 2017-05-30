В Белой Церкви открыли 18-й сервисный центр МВД

Сервисный центр МВД в Белой Церкви был открыт при участии министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Среди услуг сервисных центров МВД: регистрация и перерегистрация транспортного средства, замена и выдача водительского удостоверения, выдача международного водительского удостоверения, справки об отсутствии судимостей и другие.

Обновленный прозрачный офис оснащен современной информационной системой, где предусмотрены все удобства: от обслуживания граждан с инвалидностью до обустроенного детского уголка.

Напомним, 27 мая в Хмельницком открыли сервисный центр. Протестировали работу чиновники: глава МВД Арсен Аваков и руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.