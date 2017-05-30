У Білій Церкві відкрили 18-й сервісний центр МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні у місті Біла Церква відбулось відкриття 18-го сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, передає кореспондент УНН.
Сервісний центр МВС у Білій Церкві був відкритий за участі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
Серед послуг сервісних центрів МВС: реєстрація та перереєстрація транспортного засобу, заміна та видача посвідчення водія, видача міжнародного посвідчення водія, довідок про відсутність судимостей та інші.
Оновлений прозорий офіс облаштований сучасною інформаційною системою, де передбачені усі зручності: від обслуговування громадян з інвалідністю до облаштованого дитячого куточка.
Нагадаємо, 27 травня у Хмельницькому відкрили сервісний центр. Протестували роботу високопосадовці: голова МВС Арсен Аваков і керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.