В Белой Церкви горела больница: погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Сегодня в городе Белая Церковь произошел пожар в гематологическом отделении городской больницы. По предварительной информации, в результате возгорания мебели в палате погибла женщина. Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает УНН.
Детали
В понедельник в городской больнице Белой Церкви, в одной из палат гематологического отделения произошло возгорание мебели. Отмечается, что одна из пациенток погибла. Причины смерти женщины и возгорания устанавливаются.
Как сообщили в ГСЧС Киевской области, пожар произошел в 5:37 утра. Из-за возгорания было эвакуировано 13 больных. В 5:56 пожар на площади 1 м кв. ликвидирован.
Сейчас Белоцерковская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Напомним
1 октября в киевской гимназии произошел пожар, в результате которого эвакуировали 1500 детей. Пожар произошел на первом этаже, в столовой. Возгорание произошло на площади 25 кв. м.