У Білій Церкві горіла лікарня: загинула жінка

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У понеділок, у міській лікарні Білої Церкви, в одній із палат гематологічного відділення сталося загоряння меблів. Зазначається, що одна з пацієнток загинула. Причини смерті жінки та загоряння встановлюються.

Як повідомили у ДСНС Київської області, пожежа сталася о 5:37 ранку. Через загоряння було евакуйовано 13 хворих. О 5: 56 пожежу на площі 1 м. кв. ліквідовано.



Наразі Білоцерківська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Нагадаємо

1 жовтня у київській гімназії сталася пожежа, внаслідок якої евакуювали 1500 дітей. Пожежа сталася на першому поверсі, у їдальні. Загоряння відбулося на площі 25 кв. м.