В Киевской области мужчина палкой избил полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Белой Церкви местный житель напал на двух участковых офицеров полиции, которые пришли к нему, чтобы вручить уведомление о вызове к следователю. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области, передает УНН.
Правоохранители отметили, что 33-летний мужчина подозревается в совершении кражи продуктов питания в одном из супермаркетов города.
"Двери квартиры полицейским открыла женщина, которая представилась его матерью. Работники полиции отрекомендовались и предъявили свои служебные удостоверения, на что она начала кричать, оскорблять их бранью, защищая своего сына.
В тот момент, когда участковые офицеры полиции пытались усмирить хозяйку, молодой человек неожиданно схватил деревянную палку и набросился на стражей порядка. Он изо всех сил наносил удары по голове и туловищу полицейским. После чего он с матерью закрылся в квартире", - говорится в сообщении.
После этого на место преступления прибыл наряд полиции, который сразу задержал злоумышленника. Также была вызвана карета скорой медицинской помощи.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Продолжается следствие", - добавили в полиции.
Напомним, Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины направил в суд обвинительный акт относительно четырех бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в избиении 18 активистов "Автомайдана" и других лиц в ночь с 22 на 23 января 2014 на улицах Щорса и Грушевского в Киеве.