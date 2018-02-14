На Київщині чоловік палицею побив поліцейських

КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Білій Церкві місцевий житель напав на двох дільничних офіцерів поліції, які прийшли до нього, щоб вручити повідомлення про виклик до слідчого. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області, передає УНН.