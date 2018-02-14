На Київщині чоловік палицею побив поліцейських

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Білій Церкві місцевий житель напав на двох дільничних офіцерів поліції, які прийшли до нього, щоб вручити повідомлення про виклик до слідчого. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області, передає УНН.

Правоохоронці зазначили, що 33-річний чоловік підозрюється у скоєнні крадіжки продуктів харчування в одному з супермаркетів міста.

“Двері квартири поліцейським відкрила жінка, яка представилась його матір’ю. Працівники поліції відрекомендувались і пред’явили свої службові посвідчення, на що вона почала кричати, ображати їх лайкою, захищаючи свого сина.

У той момент, коли дільничні офіцери поліції намагались втихомирити господарку, молодий чоловік зненацька схопив дерев’яну палицю і накинувся на правоохоронців. Нападник щосили наносив удари по голові та тулубу поліцейським. Після чого він з матір’ю закрився у квартирі”, — йдеться у повідомленні.

Після цього на місце злочину прибув наряд поліції, який одразу затримав зловмисника. Також була викликана карета швидкої медичної допомоги.

“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.345 (погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання нападнику запобіжного заходу. Триває слідство”, — додали в поліції.

Нагадаємо, Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України направив до суду обвинувальний акт щодо чотирьох колишніх співробітників спецпідрозділу “Беркут”, обвинувачених у побитті 18 активістів “Автомайдану” та інших осіб у ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського у Києві.

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