В россии закроют школы и детсады на границе с Украиной

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"В 5 муниципальных образованиях – Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа – мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне. Они будут закрыты", –написал гладков.



Детали

По словам губернатора региона, школьники будут посещать школы и детские сады, которые определят муниципальные власти.

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В белгородской области, рядом с городом шебекино, россияне роют окопы. Как уверяют власти, "такие меры нужны для перестрахования".