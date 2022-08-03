В россии закроют школы и детсады на границе с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В белгородской области россии школы и детские сады, которые находятся в пятикилометровой приграничной к Украине зоне, не будут работать с 1 сентября. Об этом в Telegram рассказал губернатор региона вячеслав гладков, информирует УНН.
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"В 5 муниципальных образованиях – Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа – мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне. Они будут закрыты", –написал гладков.
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По словам губернатора региона, школьники будут посещать школы и детские сады, которые определят муниципальные власти.
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В белгородской области, рядом с городом шебекино, россияне роют окопы. Как уверяют власти, "такие меры нужны для перестрахования".