Росіяни риють окопи в Бєлгородській області

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Жданов заявив, що є військовою людиною, тому він схильний нібито перестраховуватись. Представник влади охрестив окопи "земляними роботами".

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"Читаю ваші коментарі і розумію, що сьогодні викликає занепокоєння проведення земляних робіт на території нашого муніципалітету. Повірте, це на наше з вами прохання. Я як людина військова завжди перестраховуюсь. І сьогодні, я вас запевняю, що безпеці нашої території, як і раніше, нічого не загрожує", – сказав він.

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