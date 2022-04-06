Росіяни риють окопи в Бєлгородській області
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Бєлгородській області поруч із містом Шебекіне росіяни риють окопи. Як запевняє влада, "такі заходи потрібні для перестрахування". Про це у відеозверненні заявив голова Шебекінського округу Володимир Жданов, інформує УНН.
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Жданов заявив, що є військовою людиною, тому він схильний нібито перестраховуватись. Представник влади охрестив окопи "земляними роботами".
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"Читаю ваші коментарі і розумію, що сьогодні викликає занепокоєння проведення земляних робіт на території нашого муніципалітету. Повірте, це на наше з вами прохання. Я як людина військова завжди перестраховуюсь. І сьогодні, я вас запевняю, що безпеці нашої території, як і раніше, нічого не загрожує", – сказав він.
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