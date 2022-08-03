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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 29457 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У росії закриють школи та дитсадки на кордоні з Україною

У росії закриють школи та дитсадки на кордоні з Україною

Київ • УНН

 • 103514 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У бєлгородській області росії школи та дитячі садки, які розташовані у п'ятикілометровій прикордонній до України зоні, не працюватимуть з 1 вересня. Про це у Telegram розповів губернатор регіону в’ячеслав гладков, інформує УНН.

Цитата

"У 5 муніципальних утвореннях – Червона Яруга, Грайворон, Борисівка, Білгородський та Шебекинський райони та округи – ми поки що обмежимо роботу шкіл та дитячих садків, які знаходяться у 5-кілометровій прикордонній зоні. Вони будуть закриті", – написав гладков.

Додамо

За словами губернатора регіону, школярі відвідуватимуть ті школи та дитячі садки, які визначить муніципальна влада.

Нагадаємо 

У бєлгородській області, поруч із містом шебекіне, росіяни риють окопи. Як запевняє влада, "такі заходи потрібні для перестрахування".

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