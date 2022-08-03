У росії закриють школи та дитсадки на кордоні з Україною

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"У 5 муніципальних утвореннях – Червона Яруга, Грайворон, Борисівка, Білгородський та Шебекинський райони та округи – ми поки що обмежимо роботу шкіл та дитячих садків, які знаходяться у 5-кілометровій прикордонній зоні. Вони будуть закриті", – написав гладков.



Додамо

За словами губернатора регіону, школярі відвідуватимуть ті школи та дитячі садки, які визначить муніципальна влада.

Нагадаємо

У бєлгородській області, поруч із містом шебекіне, росіяни риють окопи. Як запевняє влада, "такі заходи потрібні для перестрахування".