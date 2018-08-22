В Берлине задержали россиянина за подготовку теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Берлине задержали 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. (его фамилия не раскрывается) по подозрению в подготовке теракта с применением взрывчатки. Об этом сообщает генпрокуратура Германии, передает УНН.
Россиянина обвиняют в подготовке к акту насилия, угрожающему государству, а также в подготовке к взрыву. По версии прокуратуры, россиянин и человек по имени Клемент Б. в октябре 2016 года собирались устроить взрыв в неустановленном месте в Германии. Известно, что в своей квартире они хранили взрывчатое вещество триацетона трипероксид. Их планам помешала превентивная акция полиции в отношении Магомеда-Али.
Сообщник задержанного в конце октября 2016 года переехал во Францию. В апреле 2017 года Клемента Б. задержали в Марселе вместе с другим сообщником за подготовку взрыва.
Полиция провела обыск в квартире подозреваемого. 23 августа суд рассмотрит вопрос об его аресте.
Напомним, 17 августа прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которую подозревают в подготовке теракта в Молодежном парке в Харькове.