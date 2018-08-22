У Берліні затримали росіянина за підготовку теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Берліні затримали 31-річного громадянина Росії Магомеда-Алі С. (його прізвище не розкривається) за підозрою в підготовці теракту із застосуванням вибухівки. Про це повідомляє генпрокуратура Німеччини, передає УНН.
Росіянина звинувачують в підготовці до акту насильства, яке загрожувало державі, а також у підготовці до вибуху. За версією прокуратури, росіянин і людина на ім'я Клемент Б. в жовтні 2016 року збиралися влаштувати вибух в невстановленому місці в Німеччині. Відомо, що в своїй квартирі вони зберігали вибухову речовину тріацетона тріпероксід. Їхнім планам завадила превентивна акція поліції щодо Магомеда-Алі.
Спільник затриманого в кінці жовтня 2016 року переїхав до Франції. У квітні 2017 року Клемента Б. затримали в Марселі разом з іншим спільником за підготовку вибуху.
Поліція провела обшук в квартирі підозрюваного. 23 серпня суд розгляне питання про його арешт.
Нагадаємо, 17 серпня прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яку підозрюють у підготовці теракту в Молодіжному парку в Харкові.