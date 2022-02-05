В марте отработанная ступень ракеты Falcon 9 может столкнуться с Луной
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Компания SpaceX запустила свою первую межпланетную миссию почти семь лет назад. Спустя 7 лет в рамках этого пуска вторая ступень ракеты Falcon 9 не смогла вернуться на Землю, но и не вышла за пределы системы Земля-Луна. Теперь стало известно, что траектория движения отработанной ступени пересекается с орбитой Луны и в марте упадет на поверхность спутника нашей планеты, сообщает УНН со ссылкой на “Ars Technica”.
Детали
Как сообщил один из создателей проекта Project Pluto, в рамках которого осуществляется отслеживание околоземных объектов, астероидов, планет, комет - Билл Грей, расчеты специалистов говорят, что столкновение второй ступени ракеты Falcon 9 с поверхностью Луны состоится 4 марта.
Отмечается, что несмотря на расчеты, остается неясность в дальнейшей судьбе ступени ракеты. Это связано с тем, что в полете она вращается и траектория движения может меняться под воздействием солнечного света. Потому установить время и место его падения будет тяжело.
Добавим
19 января Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 49 спутников в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.