SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 49 спутников в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила SpaceX, пишет УНН.
Цитата:
"Подтверждено развертывание 49 спутников Starlink", - говорится в сообщении компании в Twitter.
Запуск осуществили с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида в 4:02 по киевскому времени.
Дополнение
Сеть Starlink, которую разворачивают с мая 2019 года, предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет размещения на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.
Liftoff! pic.twitter.com/aZ2vu9BOba— SpaceX (@SpaceX) January 19, 2022