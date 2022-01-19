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SpaceX вивела на орбіту нову групу супутників Starlink

SpaceX вивела на орбіту нову групу супутників Starlink

Київ • УНН

 • 17897 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту ще 49 супутників у межах розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила SpaceX, пише УНН.

Цитата:

"Підтверджено розгортання 49 супутників Starlink", - йдеться у повідомленні компанії у Twitter.

Запуск здійснили з космодрому на мисі Канаверал в американському штаті Флорида о 4:02 за київським часом.

Доповнення

Мережа Starlink, яку розгортають з травня 2019 року, призначена для забезпечення доступу до інтернету користувачів по всій планеті за рахунок розміщення на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів (вагою до 500 кг). Ця система зв'язку повсюдно, включаючи важкодоступні та малонаселені райони, забезпечуватиме широкосмуговий доступ до інтернету на швидкості 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G.

Liftoff! pic.twitter.com/aZ2vu9BOba

— SpaceX (@SpaceX) January 19, 2022

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