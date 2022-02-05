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У березні відпрацьований ступінь ракети Falcon 9 може зіткнутися з Місяцем

У березні відпрацьований ступінь ракети Falcon 9 може зіткнутися з Місяцем

Київ • УНН

 • 21243 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Компанія SpaceX запустила свою першу міжпланетну місію майже сім років тому. Через 7 років в рамках цього пуску другий ступінь ракети Falcon 9 не зміг повернутися на Землю, але і не вийшов за межі системи Земля-Місяць. Тепер стало відомо, що траєкторія руху відпрацьованого ступеня перетинається з орбітою Місяця і в березні він впаде на поверхню супутника нашої планети, повідомляє УНН з посиланням на "Ars Technica".

Деталі

Як повідомив один з творців проекту Project Pluto, в рамках якого здійснюється відстеження навколоземних об'єктів, астероїдів, планет, комет - Білл Грей, розрахунки фахівців кажуть, що зіткнення другого ступеня ракети Falcon 9 з поверхнею Місяця відбудеться 4 березня.

Відзначається, що незважаючи на розрахунки, залишається неясність в подальшій долі ступеню ракети. Це пов'язано з тим, що в польоті вона обертається і траєкторія руху може змінюватися під впливом сонячного світла. Тому встановити час і місце його падіння буде важко.

Додамо

19 січня ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту ще 49 супутників в рамках розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

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