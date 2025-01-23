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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У берегов Италии вспыхнула нефтяная платформа

У берегов Италии вспыхнула нефтяная платформа

Киев  •  УНН

 • 4278 просмотра

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На нефтяной платформе Rospo Mare B в Адриатическом море вспыхнул пожар, эвакуирован весь персонал. Причины возгорания выясняются, утечек нефти не зафиксировано.

В Адриатическом море на нефтяной платформе Rospo Mare B произошел пожар. Объект расположен примерно в 20 километрах от побережья Италии. Об этом информирует Il Sole 24 Ore, передает УНН.

Детали

По информации компании Energean, которая управляет Rospo Mare B, пожар на платформе вспыхнул ориентировочно в 14:00 по местному времени в среду, 22 января. На объекте немедленно объявили чрезвычайную ситуацию и начали эвакуацию персонала - 26 человек.

Возгорание, причину возникновения которого предстоит выяснить, немедленно начали экстренную процедуру с эвакуацией всего персонала. Пожарные бригады, оснащенные для работы на море, и патрульные катера береговой охраны отправились из Термоли, чтобы добраться до места и справиться с чрезвычайной ситуацией

- говорится в заметке.

Береговая охрана Италии, которая занимается эвакуацией и ликвидацией последствий пожара, назвала операцию "сложной", в то же время подчеркнув, что пострадавших нет.

Также не было зафиксировано утечки нефти с платформы в результате пожара, причина которого пока неизвестна.

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Energean сообщила, что сейчас продолжаются проверки, чтобы количественно оценить масштабы ущерба и понять причины пожара.

Нефтяная платформа Rospo Mare B расположена в одноименном нефтяном районе в 20 километрах от побережья итальянского региона Абруццо. Ее разработка началась в 1980-х годах.

Напомним

На заводе Pars Petro Shushtar в иранской провинции Хузестан произошел пожар из-за столкновения танкера с цистернами. По меньшей мере один человек погиб.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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