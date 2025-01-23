Біля берегів Італії спалахнула нафтова платформа

В Адріатичному морі на нафтовій платформі Rospo Mare B сталася пожежа. Об'єкт розташований приблизно за 20 кілометрів від узбережжя Італії. Про це інформує Il Sole 24 Ore, передає УНН.

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За інформацією компанії Energean, яка управляє Rospo Mare B, пожежа на платформі спалахнула орієнтовно о 14:00 за місцевим часом в середу, 22 січня. На обʼєкті негайно оголосили надзвичайну ситуацію та почали евакуацію персоналу – 26 людей.

Займання, причину виникнення якого належить з'ясувати, негайно викликали екстрену процедуру з евакуацією всього персоналу. Пожежні бригади, оснащені для роботи на морі, і патрульні катери берегової охорони вирушили з Термолі, щоб дістатися місця і впоратися з надзвичайною ситуацією - йдеться у дописі.

Берегова охорона Італії, яка займається евакуацією та ліквідацією наслідків пожежі, назвала операцію "складною", водночас наголосивши, що постраждалих немає.

Також не було зафіксовано витоку нафти з платформи внаслідок пожежі, причина якої наразі невідома.

Energean повідомила, що наразі тривають перевірки, аби кількісно оцінити масштаби збитків та зрозуміти причини пожежі.

Нафтова платформа Rospo Mare B розташована в однойменному нафтовому районі за 20 кілометрів від узбережжя італійського регіону Абруццо. Її розробка почалась у 1980-х роках.

Нагадаємо

На заводі Pars Petro Shushtar в іранській провінції Хузестан сталася пожежа через зіткнення танкера з цистернами. Щонайменше одна людина загинула.