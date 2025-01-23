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Біля берегів Італії спалахнула нафтова платформа

Біля берегів Італії спалахнула нафтова платформа

Київ • УНН

 • 28053 перегляди

На нафтовій платформі Rospo Mare B в Адріатичному морі спалахнула пожежа, евакуйовано весь персонал. Причини займання з'ясовуються, витоків нафти не зафіксовано.

В Адріатичному морі на нафтовій платформі Rospo Mare B сталася пожежа. Об'єкт розташований приблизно за 20 кілометрів від узбережжя Італії. Про це інформує Il Sole 24 Ore, передає УНН.

Деталі

За інформацією компанії Energean, яка управляє Rospo Mare B, пожежа на платформі спалахнула орієнтовно о 14:00 за місцевим часом в середу, 22 січня. На обʼєкті негайно оголосили надзвичайну ситуацію та почали евакуацію персоналу – 26 людей.

Займання, причину виникнення якого належить з'ясувати, негайно викликали екстрену процедуру з евакуацією всього персоналу. Пожежні бригади, оснащені для роботи на морі, і патрульні катери берегової охорони вирушили з Термолі, щоб дістатися місця і впоратися з надзвичайною ситуацією

- йдеться у дописі.

Берегова охорона Італії, яка займається евакуацією та ліквідацією наслідків пожежі, назвала операцію "складною", водночас наголосивши, що постраждалих немає.

Також не було зафіксовано витоку нафти з платформи внаслідок пожежі, причина якої наразі невідома.

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Energean повідомила, що наразі тривають перевірки, аби кількісно оцінити масштаби збитків та зрозуміти причини пожежі.

Нафтова платформа Rospo Mare B розташована в однойменному нафтовому районі за 20 кілометрів від узбережжя італійського регіону Абруццо. Її розробка почалась у 1980-х роках.

Нагадаємо

На заводі Pars Petro Shushtar в іранській провінції Хузестан сталася пожежа через зіткнення танкера з цистернами. Щонайменше одна людина загинула.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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