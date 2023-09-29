В Бердянске сообщают о мощном взрыве: в городе проблемы с электричеством
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Во временно занятом оккупантами Бердянске в Запорожской области сообщили о мощном взрыве, после которого возникли проблемы с электроснабжением. Об этом пишет начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в Telegram, информирует УНН.
Цитата
«Бердянцы сообщают о мощном взрыве в городе и нестабильном электроснабжении после него. Советуем выключить все электроприборы из сети», - отметила она.
По ее словам, взрыв был слышен в нескольких районах Бердянска.
В настоящее время информация уточняется. От Генерального штаба ВСУ комментариев пока не было.
Дополнение
О серии взрывов в Бердянске в Запорожской области также сообщали 26 сентября. Тогда взрывы слышали почти все микрорайоны и в нижней части города, и на горе.