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В Бердянске сообщают о мощном взрыве: в городе проблемы с электричеством

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Во временно занятом оккупантами Бердянске в Запорожской области сообщили о мощном взрыве, после которого возникли проблемы с электроснабжением. Об этом пишет начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«Бердянцы сообщают о мощном взрыве в городе и нестабильном электроснабжении после него. Советуем выключить все электроприборы из сети», - отметила она.

По ее словам, взрыв был слышен в нескольких районах Бердянска.

В настоящее время информация уточняется. От Генерального штаба ВСУ комментариев пока не было.

Дополнение 

О серии взрывов в Бердянске в Запорожской области также сообщали 26 сентября. Тогда взрывы слышали почти все микрорайоны и в нижней части города, и на горе. 

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