"Чули майже всі мікрорайони": у Бердянську повідомляють про вибухи

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"Бердянськ. Жителі повідомляють про вибухи", - повідомив Федоров у Telegram.

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Як повідомляє телеграм-канал"Бердянськ сьогодні", було чутно гучні вибухи. "Чули майже всі мікрорайони і в нижній частині міста, і на горі", - ідеться у повідомленні.

"Бердянці також повідомляють, що під час вибуху на мить зникло світло у будинках", - вказали у телеграм-каналі.

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