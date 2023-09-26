"Чули майже всі мікрорайони": у Бердянську повідомляють про вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Бердянську в Запорізькій області повідомили про серію вибухів. Про це пишуть місцеві телеграм-канали і мер Мелітополя Іван Федоров, пише УНН.
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"Бердянськ. Жителі повідомляють про вибухи", - повідомив Федоров у Telegram.
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Як повідомляє телеграм-канал"Бердянськ сьогодні", було чутно гучні вибухи. "Чули майже всі мікрорайони і в нижній частині міста, і на горі", - ідеться у повідомленні.
"Бердянці також повідомляють, що під час вибуху на мить зникло світло у будинках", - вказали у телеграм-каналі.
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