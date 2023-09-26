"Слышали почти все микрорайоны": в Бердянске сообщают о взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Во временно занятом оккупантами Бердянске в Запорожской области сообщили о серии взрывов. Об этом пишут местные телеграм-каналы и мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.
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"Бердянск. Жители сообщают о взрывах", - сообщил Федоров в Telegram.
Детали
Как сообщает телеграм-канал "Бердянск сегодня", были слышны громкие взрывы. "Слышали почти все микрорайоны и в нижней части города, и на горе", - говорится в сообщении.
"Бердянцы также сообщают, что во время взрыва на мгновение исчез свет в домах", - указали в телеграм-канале.
Напомним
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