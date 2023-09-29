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У Бердянську повідомляють про потужний вибух: у місті проблеми з електрикою

У Бердянську повідомляють про потужний вибух: у місті проблеми з електрикою

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Бердянську в Запорізькій області повідомили про потужний вибух, після якого виникли проблеми з електропостачанням. Про це пише начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Бердянці повідомляють про потужний вибух в місті і нестабільне електропостачання після нього. Радимо вимкнути усі електроприлади з мережі», - зазначила вона.

З її слів, вибух було чути у кількох районах Бердянська.

Наразі інформація уточняється. Від Генерального штабу ЗСУ коментарів поки не було.

Доповнення 

Про серію вибухів у Бердянську в Запорізькій області також повідомляли 26 вересня. Тоді вибухи чули майже всі мікрорайони і в нижній частині міста, і на горі. 

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