У Бердянську повідомляють про потужний вибух: у місті проблеми з електрикою
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Бердянську в Запорізькій області повідомили про потужний вибух, після якого виникли проблеми з електропостачанням. Про це пише начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у Telegram, інформує УНН.
Цитата
«Бердянці повідомляють про потужний вибух в місті і нестабільне електропостачання після нього. Радимо вимкнути усі електроприлади з мережі», - зазначила вона.
З її слів, вибух було чути у кількох районах Бердянська.
Наразі інформація уточняється. Від Генерального штабу ЗСУ коментарів поки не було.
Доповнення
Про серію вибухів у Бердянську в Запорізькій області також повідомляли 26 вересня. Тоді вибухи чули майже всі мікрорайони і в нижній частині міста, і на горі.