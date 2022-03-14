В Бердянске оккупанты похитили священника ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В оккупированном Бердянске в Запорожье российские оккупанты провели обыск жилища священника ПЦУ Олега Николаева, а его самого арестовали и вывезли в неизвестном направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Православную церковь Украины.
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“Сегодня около 7 часов утра в оккупированном Бердянске российские военные провели обыск жилища священника ПЦУ Олега Николаева, его самого арестовали и вывезли в неизвестном направлении. Жене с особыми потребностями Юлии, которая имеет орфанну болезнь и постоянно нуждается в терапии, приказали не выходить из дома”, - говорится в сообщении.
Напомним
В центре при СНБО сообщили, что оккупанты похищают руководителей украинского движения сопротивления.
За это время уже похитили:
• городского голову г. Днепрорудное Евгения Матвеева;
• городского голову г. Мелитополь Ивана Федорова;
• председателя Мелитопольского районного совета Сергея Приму;
• співорганізаторку проукраинских митингов в г. Мелитополе Ольгу Гаймусовую;
• депутата Запорожского областного совета Лейлу Ибрагимову.