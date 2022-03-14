В Бердянске оккупанты похитили священника ПЦУ

Цитата

“Сегодня около 7 часов утра в оккупированном Бердянске российские военные провели обыск жилища священника ПЦУ Олега Николаева, его самого арестовали и вывезли в неизвестном направлении. Жене с особыми потребностями Юлии, которая имеет орфанну болезнь и постоянно нуждается в терапии, приказали не выходить из дома”, - говорится в сообщении.

Напомним

В центре при СНБО сообщили, что оккупанты похищают руководителей украинского движения сопротивления.

За это время уже похитили:

• городского голову г. Днепрорудное Евгения Матвеева;

• городского голову г. Мелитополь Ивана Федорова;

• председателя Мелитопольского районного совета Сергея Приму;

• співорганізаторку проукраинских митингов в г. Мелитополе Ольгу Гаймусовую;

• депутата Запорожского областного совета Лейлу Ибрагимову.