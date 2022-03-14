"Тактика, притаманна хіба що терористам": у центрі при РНБО повідомляють, що окупанти викрадають керівників українського руху спротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські окупанти викрадають керівників українського руху спротиву. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, пише УНН.
Цитата
“Починаючи з 11 березня, війська рф застосовують тактику, притаманну хіба що терористам: викрадають керівників українського руху спротиву”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що за цей час викрадено:
• міського голову м. Дніпрорудне Євгена Матвеєва
• міського голову м. Мелітополь Івана Федорова
• голову Мелітопольської районної ради Сергія Прийму
• співорганізаторку проукраїнських мітингів у м. Мелітополі Ольгу Гаймусову
• депутатку Запорізької обласної ради Лейлу Ібрагімову
“Всіх цих людей об’єднує одне – вірність Україні. Вони відмовилися від співпраці з ворогом, чим остаточно розвіяли його сподівання на «зустріч з квітами». Наступним кроком ворога є призначення своїх маріонеток на «вакантні» місця. Однак ставлеників агресора очікує лише кримінальна відповідальність за державну зраду", - інформує Центр протидії дезінформації.
Повідомляється, що вдаючись до терору на окупованих територіях, агресор намагається зламати дух людей та схилити їх до покірного існування.
"Проте Мелітополь показав, що дух українців незламний", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.
Доповнення
Раніше група окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.
Як повідомив Президент України Володимир Зеленський мер живий, але його катують.
Пізніше стало відомо, що окупанти призначили нового "мера" в тимчасово окупованому Мелітополі. Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від Опозиційного блоку Галина Данильченко.