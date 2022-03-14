"Тактика, присущая разве что террористам": в центре при СНБО сообщают, что оккупанты похищают руководителей украинского движения сопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Российские оккупанты похищают руководителей украинского движения сопротивления. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, пишет УНН.
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“Начиная с 11 марта, войска рф применяют тактику, присущую разве что террористам: похищают руководителей украинского движения сопротивления”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что за это время украдены:
* городского голову г. Днепрорудное Евгения Матвеева
* городского голову г. Мелитополь Ивана Федорова
* председателя Мелитопольского районного совета Сергея Приму
* соорганизатора проукраинских митингов в г. Мелитополе Ольгу Гаймусову
* депутатку Запорожского областного совета Лейлу Ибрагимову
“Всех этих людей объединяет одно - верность Украине. Они отказались от сотрудничества с врагом, чем окончательно развеяли его надежды на "встречу с цветами". Следующим шагом врага является назначение своих марионеток на "вакантные" места. Однако ставленников агрессора ожидает лишь уголовная ответственность за государственную измену", - информирует Центр противодействия дезинформации.
Сообщается, что прибегая к террору на оккупированных территориях, агрессор пытается сломить дух людей и склонить их к покорному существованию.
"Однако Мелитополь показал, что дух украинцев несокрушим", - отметили в Центре противодействия дезинформации.
Дополнение
Ранее группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.
Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, мэр жив, но его пытают.
Позже стало известно, что оккупанты назначили нового "мэра" во временно оккупированном Мелитополе. Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от Оппозиционного блока Галина Данильченко.