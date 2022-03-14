У Бердянську окупанти викрали священника ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В окупованому Бердянську в Запоріжжі російські окупанти провели обшук помешкання священника ПЦУ Олега Ніколаєва, а його самого арештували та вивезли у невідомому напрямку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Православну церкву України.
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“Сьогодні близько 7-ї ранку в окупованому Бердянську російські військові провели обшук помешкання священника ПЦУ Олега Ніколаєва, його самого арештували та вивезли у невідомому напрямку. Дружині з особливими потребами Юлії, яка має орфанну хворобу і постійно потребує терапії, наказали не виходити з дому”, - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
У центрі при РНБО повідомили, що окупанти викрадають керівників українського руху спротиву.
За цей час вже викрали:
• міського голову м. Дніпрорудне Євгена Матвеєва;
• міського голову м. Мелітополь Івана Федорова;
• голову Мелітопольської районної ради Сергія Прийму;
• співорганізаторку проукраїнських мітингів у м. Мелітополі Ольгу Гаймусову;
• депутатку Запорізької обласної ради Лейлу Ібрагімову.