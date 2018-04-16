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В ББП рассказали о своих вопрос во время отчета правительства

В ББП рассказали о своих вопрос во время отчета правительства

Киев  •  УНН

 • 9489 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Парламентская фракция БПП во время отчета правительства будет спрашивать о проведении реформ, в частности, медицины, и недовыполнении доходной части бюджета. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель Президента в ВР Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.

"Есть конечно некоторые вопросы, как к работе любого органа, вопросов всегда много. Например, вопрос с законом о пенсиях для военных - нас интересует собственно закон, а не только постановление правительства. Кроме того, нас будет интересовать недовыполнение доходной части бюджета - за три месяца мы видим недовыполнение, так как подвязаны вопросы социально-экономического развития регионов. Это и вопросы финансирования регионов через Фонд регионального развития, этот вопрос реформы медицины, реформы сельской медицины. Вопросы есть", - резюмировала И.Луценко.

Напомним, глава парламента Парубий заявил, что Верховная Рада рассмотрит отчет украинского правительства только после соответствующего представления от профильного комитета.

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