В ББП рассказали о своих вопрос во время отчета правительства

"Есть конечно некоторые вопросы, как к работе любого органа, вопросов всегда много. Например, вопрос с законом о пенсиях для военных - нас интересует собственно закон, а не только постановление правительства. Кроме того, нас будет интересовать недовыполнение доходной части бюджета - за три месяца мы видим недовыполнение, так как подвязаны вопросы социально-экономического развития регионов. Это и вопросы финансирования регионов через Фонд регионального развития, этот вопрос реформы медицины, реформы сельской медицины. Вопросы есть", - резюмировала И.Луценко.

Напомним, глава парламента Парубий заявил, что Верховная Рада рассмотрит отчет украинского правительства только после соответствующего представления от профильного комитета.