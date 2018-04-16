У БПП розповіли про свої питання під час звіту уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Парламентська фракція БПП під час звіту уряду буде запитувати про проведення реформ, зокрема, медицини, та недовиконання дохідної частини бюджету. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України, представник Президента в ВР Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
"Є звичайно деякі запитання, як до роботи будь-якого органу, запитань завжди багато. Наприклад, запитання до закону щодо пенсій для військових – нас цікавить власне закон, а не тільки постанова уряду. Крім того, нас буде цікавити недовиконання дохідної частини бюджету – за три місяці ми бачимо недовиконання, бо це підв’язано питання соціально-економічного розвитку регіонів. Це і питання фінансування регіонів через Фонд регіонального розвитку, це питання реформи медицини, реформи сільської медицини. Запитання є", - резюмувала І.Луценко.
Нагадаємо, голова парламенту Парубій заявив, що Верховная Рада розгляне звіт українського уряду тільки після відповідного подання від профільного комітету.