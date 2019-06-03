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В базе конгресса США появился законопроект о санкциях по "Северному потоку-2"

В базе конгресса США появился законопроект о санкциях по "Северному потоку-2"

Киев  •  УНН

 • 8777 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В базе конгресса США опубликован законопроект о санкциях против кораблей и компаний, задействованных в строительстве проекта газопровода "Северный поток-2", которым запланированы поставки российского газа в Германию в обход Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

"В базе Конгресса США опубликован законопроект о санкциях против кораблей и компаний, задействованных в строительстве газпромовского проекта "Северный поток-2". По замыслу авторов, под санкции попадают судна, которые занимаются укладкой труб на глубине 100 и более футов. А также иностранные лица (юридические или физические), которые продали, сдали в аренду или способствовали предоставлению этих судов для строительства", - указали в компании.

То есть, отметили в НАК, эти санкции могут применяться как к компаниям судовладельцев, так и к финансовым и страховым учреждениям.

Документ предлагает следующие ограничения:

  • запрет закупки товаров или услуг у таких компаний;
  • запрет проводить валютные, банковские и имущественные операции в интересах таких лиц и компаний в США;
  • запрет американским компаниям заключать любые соглашения, имущественные сделки в интересах лиц под санкциями;
  • запрет американским компаниям инвестировать, покупать акции или долговые инструменты компаний, находящихся под санкциями;
  • запрет на въезд представителям лица под санкциями. Могут отказать в выдаче визы или выслать из страны.

В конце мая министр энергетики США Рик Перри заявил, что Соединенные Штаты вскоре подготовят законопроект о санкциях в отношении компаний, связанных с проектом газопровода "Северный поток-2".

Проект газопровода "Северный поток-2" попал под критику США и ряда стран Восточной Европы и Балтии, которые опасаются, что это увеличит зависимость ЕС от российского газа.

Российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

Украинские Национальные Новости

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