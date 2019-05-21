США невдовзі підготують закон про санкції проти "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. США невдовзі підготують законопроект про санкції щодо компаній, пов'язаних з проектом газопроводу "Північний потік-2". Такі очікування висловив міністр енергетики США Рік Перрі, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Опозиція проекту "Північний потік-2" як і раніше дуже активна в Сполучених Штатах", - сказав Перрі.
"Сенат Сполучених Штатів має намір ухвалити законопроект, конгрес схвалить його, він піде до президента, і президент його підпише, тим самим наклавши санкції на "Північний потік-2", - зазначив американський міністр.
Проект газопроводу "Північний потік-2" потрапив під критику США і кількох країн східної Європи та Балтії, які побоюються, що це збільшить залежність ЄС від російського газу.
Російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу в Німеччину в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організовує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.